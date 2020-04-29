الثقافة: المشاريع الأثرية مستمرة ولنا شراكة مع المجتمع الدولي

2020/04/29 | 10:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء، أن المشاريع الأثرية مستمرة ولدينا شراكة مع المجتمع الدولي والجامعات.

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