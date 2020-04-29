بتوجيه من محافظ البصرة.. خلية الازمة تعقد اجتماعاً وتناقش فتح منفذ الشلامجة لدخول البضائع

2020/04/29 | 11:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيحسب توجيهات محافظ البصرة ورئيس الخلية أسعد عبد الأمير العيدانيّ، عقدت خلية الأزمة اجتماعاً هاماً ترأسهُ النائب الفنيّ «محمد طاهر التميميّ» ومعاون المحافظ «معين الحسن»، وجرى خلاله إصدار قرارات مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال معاون المحافظ للشؤون الإداريّة والفنيّة «معين الحسن» في حديثٍ للمركز الإعلاميّ بحسب بيان تلقته «المستقبل العراقي»، إنه “تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية فتح منفذ الشلامچة الحدوديّ، لدخول البضائع والسلع الضروريّة فقط دون الأشخاص، مع الأخذ بملاحظات الدوائر الفنية المتواجدة في المنفذ والتي طرحت من قبلهم بخصوص إجراءات السلامة والفحص الشامل للبضائع، والتي ستدخل مراعاتاً لعدم نفاذها من السوق وارتفاع الأسعار”.وتابع الحسن، “بدورنا نطمئن مواطنينا الكرام في البصرة إن الحكومة المحليّة برئاسة المهندس المهندس أسعد العيداني، حريصة على توفير كافة البضائع والسلع الاستهلاكيّة والخدميّة، لحين الخلاص من جائحة كورونا في أقربِ وقتٍ ممكن.

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