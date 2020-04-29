وزير النقل يكشف عن خطة النهوض بقطاع سكك الحديد

2020/04/29 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الأربعاء، خطة الوزارة للنهوض بقطاع سكك الحديد.وقال لعيبي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الوزارة أعدت تصاميماً ودراسات لإنشاء مشاريع استراتيجية وبنى تحتية كبرى في قطاع سكك الحديد، لكن هذه الدراسات تتطلب تمويلاً كبيرا”، مبيناً أن “العراق بحاجة إلى بنى تحتية تشمل جميع مجالاته وبالتالي لم يكن هناك […]

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