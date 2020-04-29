خبير مالي يتوقع زوال الازمة الاقتصادية خلال شهر حزيران المقبل

2020/04/29 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد الخبير المالي احمد بريهي ، اليوم الأربعاء، ان الحكومة الحالية او المقبلة سوف لن ولم تفكر في تخفيض رواتب الموظفين كاحد أساليب مواجهة تحديات الازمة المالية وذلك لوجود أساليب عديدة للمواجهة لاتؤثر على مدخول الموظف، متوقعا زوال الازمة خلال شهر حزيران المقبل.وقال بريهي، ان “الازمة المالية هي ليست ازمة خاصة في العراق […]

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