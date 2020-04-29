مارادونا يعلق على الغاء الدوري الارجنتيني

2020/04/29 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.ز وصف مدرب نادي جيمناسيا، دييغو مارادونا، قرار إعادة هيكلة كرة القدم الأرجنتينية، بأنه تدخل إلهي آخر لإنقاذ فريقه من الهبوط، لكن أكد أن التدخل السماوي الذي يتمناه هو إنهاء جائحة فيروس كورونا.وقال مارادونا في تصريحات نقلتها “رويترز”، إن “العديد من الناس يصفون ما حدث اليوم بأنه يد الله مرة أخرى”.وأضاف: “لكن اليوم […]

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