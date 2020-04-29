بحوزته 14 الف حبة.. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجر مخدرات في الانبار

2020/04/29 | 11:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، من القاء القبض على تاجر مخدرات والاستيلاء على 14 الف حبة مخدرة في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه أنه “استمرارا لجهودها في تعقب عصابات الجريمة المنظمة وبكمين محكم، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة […]

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