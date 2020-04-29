وزارة الكهرباء: توزيع رواتب العقود والأجور مرهون بإقرار الموازنة

2020/04/29 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، الاربعاء، أنها بانتظار إقرار الموازنة الاتحادية لتأمين رواتب العقود والأجور.

وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "فيما يتعلق بملف الأجور والعقود فإن الوزارة عملت على تأمين مستحقاتهم الى يوم 15/3"، مبيناً أن "الوزارة دفعت الكثير من الرواتب وهي الآن بصدد دفع المتبقي من هذه المستحقات خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "توزيع مستحقات العقود والأجور للفترة ما بعد 15/3 تبقى متعلقة على إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020".

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