تصديق أقوال متهمين اثنين بنصب سيطرات وهمية وتفجير عبوات في بغداد والانبار

2020/04/29 | 11:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صدقت محكمة التحقيق المركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الأربعاء، اقوال متهمين اثنين نفذا العديد من العمليات الإرهابية في محافظتي بغداد والانبار.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “المتهم الأول اعترف بالانتماء لعصابات داعش الارهابي وتفجيره العديد من العبوات الناسفة ضد قوات الجيش”، لافتا الى ان” الارهابي تلقى […]

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