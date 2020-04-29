2020/04/29 | 11:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني تتسلم 6 عجلات اطفاء وانقاذ ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للابنية المرتفعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 11:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تتسلم 6 عجلات اطفاء وانقاذ ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للابنية المرتفعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تتسلم 6 عجلات اطفاء وانقاذ ذات الاستخدام المزدوج المخصصة للابنية المرتفعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).