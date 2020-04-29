إدارة ريال مدريد توجه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق

2020/04/29 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق قبل العودة إلى التدريبات بالمدينة الرياضية “الفالديبيباس”، استعداداً لقرار حكومي مفاجىء بعودة “الليغا”.وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، أن “ريال مدريد أخطر لاعبيه بالخضوع إلى إختبارات فيروس كورونا 1 ايار المقبل، كإجراء وقائي قبل إستئناف التدريبات، خوفاً من ظهور حالات إصابة جديدة بين اللاعبين”.وأضافت الصحيفة […]

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