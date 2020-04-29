نائبة تكشف عن تحديد يوم الأحد المقبل موعدا للتصويت على الحكومة

2020/04/29 | 11:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي, الأربعاء, عن تحديد يوم الأحد المقبل موعدا للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن الكاظمي سيرسل أسماء أعضاء كابينته والبرنامج الحكومي الى البرلمان غدا الخميس.وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تجاوز […]

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