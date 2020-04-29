الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على مخدرات في الانبار بحوزته 14 الف حبة

2020/04/29 | 11:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على تاجر مخدرات والاستيلاء على 14 الف حبة مخدرة في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى أنه “استمرارا لجهودها في تعقب عصابات الجريمة المنظمة وبكمين محكم، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة ٣٨

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