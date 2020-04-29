جبهة الانقاذ: قررنا عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والكاظمي لا يستطيع تنفيذ اي وعد

2020/04/29 | 11:58 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف المتحدث باسم جبهة الانقاذ والتنمية عبد الكريم عبطان، الاربعاء، عن عدم مشاركة الجبهة بحكومة مصطفى ال...

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