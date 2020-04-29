عبد الزهرة لحامي عرين الاسود : تركت خلفك قصة جميلة مليئة بالانجازات

2020/04/29 | 11:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة وجه نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ونادي الشرطة، علاء عبد الزهرة، رسالة الى حارس المنتخب الوطني السابق، نور صبري بعد قرار الاعتزال.واعتزل صبري لعبة كرة القدم وسيتوجه الى عالم التدريب، بعدما خاض 100 مباراة دولية ومارس لعب الكرة لـ20 عاماً.وقال عبد الزهرة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "إلى الأخ والصديق والحبيب الكابتن نور صبري، تاريخ مشرف وخدمة للوطن على أفضل ما يكون".وأضاف "تركت خلفك قصة جميلة مليئة بالإنجازات يفتخر بها اولادك على مر السنين، وافتخر بها شخصياً لأنني رافقتك في المنتخب الوطني لسنوات طويلة".وأوضح "في الاحتراف كنت نعم الأخ والصديق والمعلم وفي نفس الوقت كنت النور الذي أنار كرة القدم في العراق، أتمنى لك التوفيق والنجاح، وأن تحقق الانجازات كمدرب كما كنت صنديداً داخل الشباك".تجدر الإشارة الى ان اللجنة التطبيعية لاتحاد الكرة، اكدت ان أبوابها مفتوحة امام صبري للعمل الإداري او الفني.

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