استطلاع دولي: 76% من العراقيين يحترمون إجراءات الحظر ويلتزمون بها

2020/04/29 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد استطلاع اجرته المنظمة الدولية للهجرة في العراق، بان اكبر ثلاث مخاوف لدى العراقيين من تاثيرات فايروس كورونا هي فقدان العام الدراسي وانقطاع سبل العيش والاوضاع المالية للبلاد بشكل عام ، فيما أشار إلى 76% من العراقيين التزموا بالحظر.وذكرت المنظمة على موقعها في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن ” العراقيين وعلى غرار […]

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