هل توفي زعيم كوريا الشمالية؟.. شقيقته تقترب من خلافته

2020/04/29 | 12:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غياب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، عن الأنظار لأكثر من أسبوعين، ما زال يطلق العنان للتكهنات حول مصيره وخليفته المحتمل.آخر ما قيل في هذا الشأن ذكرته وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.وهو أن كيم قد يعين شقيقته خليفة له في الحكم.وقالت […]

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