صحة المثنى: أرسلنا 774 عينة لبغداد منذ بدء انتشار “كورونا”

2020/04/29 | 12:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة المثنى اليوم الأربعاء، أن مجموع العينات التي أرسلت لمختبر الصحة العامة في بغداد منذ انتشار فيروس كورونا في المحافظة هي 774 عينة، فيما اشارت الى ان أغلب الإصابات تركزت في مناطق الهلال والمجد وآل عبس.وقال مدير عام صحة المثنى عون المالكي في حديث تابعته “العهد نيوز”، إن “العدد التراكمي للإصابات توزع […]

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