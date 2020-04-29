بلدية الرشيد تعلن تطوير واكساء 4 محلات سكنية غرب العاصمة

2020/04/29 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع بتطوير واكساء 4 محلات سكنية غرب بغدادوذكر بيان للامانة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد باشرت باعمال تطوير المحلات ( 851 ، 879 ، 893 ، 895 ) ضمن الرقعة الجغرافية لبلدية الرشيد”.وأضاف، أن “اعمال التطوير […]

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