2020/04/29 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن الفتح: الكتل الشيعية تشترط تفويضا "سنيا- كرديا" في منح الكاظمي حرية اختيار وزرائه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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