طالباني للسفير الامريكي: الكورد لن يشكلوا عقبة امام تشكيل حكومة الكاظمي

2020/04/29 | 12:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في إطار زيارته لبغداد على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، استقبل نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني في مقر إقامته ببغداد، اليوم الاربعاء ٢٩ نيسان (أبريل) ٢٠٢٠، سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر.وفي اللقاء الذي حضره وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب ورئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح، تباحث الجانبان بشأن آخر المستجدات والإجراءات المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا بالإضافة إلى المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان وبغداد ومساعي تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.واوضح طالباني أن زيارته لبغداد تأتي لحل المشاكل وانهائها بين الإقليم والحكومة الاتحادية على اساس الدستور والتفاهمات السابقة بينهما.وإزاء تكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة، أشار طالباني إلى أن الكورد لن يشكلوا عقبة امام تشكيل هذه الحكومة بل سيكونون جزءا من الحل لتثبيت دعائم الامن والاستقرار في العراق والعمل على انهاء جميع الملفات العالقة بين الطرفين.

وبدأ وفد حكومة اقليم كوردستان، صباح الاربعاء، سلسلة اجتماعاته في بغداد، بلقاء مع السفير الامريكي.وابلغ احد مرافقي الوفد شفق نيوز، ان الاجتماعات ستتضمن عقب لقاء السفير الامريكي، اجتماع مهم مع وزیر النفط نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان، لبحث الملفات العالقة بين بغداد وكوردستان وملف رواتب موظفي الاقليم.كما سيجتمع الوفد مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، يعقبه اجتماع مع رئيس مجلس النواب، ثم مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.واعلن امس المكتب الاعلامي لقوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان ان الاخير سيرأس وفدا رفيعا من حكومة الاقليم لزيارة العاصمة بغداد.وقال سمير هورامي المتحدث باسم مكتب طالباني في تصريح لشفق نيوز، ان الهدف من الزيارة مواصلة الاجتماعات السابقة التي اجراها وفد حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية من اجل ايجاد حل للخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.من جهته قال مصدر مطلع لشفق نيوز، ان الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وبطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية عادل عبد المهدي.

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