طالباني للسفير الامريكي: الكورد لن يشكلوا عقبة امام تشكيل حكومة الكاظمي

وبدأ وفد حكومة اقليم كوردستان، صباح الاربعاء، سلسلة اجتماعاته في بغداد، بلقاء مع السفير الامريكي.وابلغ احد مرافقي الوفد شفق نيوز، ان الاجتماعات ستتضمن عقب لقاء السفير الامريكي، اجتماع مهم مع وزیر النفط نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان، لبحث الملفات العالقة بين بغداد وكوردستان وملف رواتب موظفي الاقليم.كما سيجتمع الوفد مع رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، يعقبه اجتماع مع رئيس مجلس النواب، ثم مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.واعلن امس المكتب الاعلامي لقوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان ان الاخير سيرأس وفدا رفيعا من حكومة الاقليم لزيارة العاصمة بغداد.وقال سمير هورامي المتحدث باسم مكتب طالباني في تصريح لشفق نيوز، ان الهدف من الزيارة مواصلة الاجتماعات السابقة التي اجراها وفد حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية من اجل ايجاد حل للخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.من جهته قال مصدر مطلع لشفق نيوز، ان الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وبطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية عادل عبد المهدي.
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