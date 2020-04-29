تعرض مدير عام مديرية شهداء الديوانية لمحاولة اغتيال بـ’’عبوة لاصقة’’

2020/04/29 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الاربعاء (29 نيسان 2020)، بتعرض مدير مديرية الديوانية، محمد الذبحاوي، للاستهداف بعبوة لاصقة صباح هذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الذبحاوي تعرض للاستهداف بعبوة لاصقة في سيارته المركونة امام منزله الواقع في حي الفرات في محافظة الديوانية".

واضاف أن "السيارة انفجرت عندما ارد الذبحاوي أن يستقلها للذهاب الى دوامه الرسمي"، لافتا إلى أن "التحقيقات ما تزال جارية للكشف عن الجناة".

بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة التحقيق المركزية، التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الأربعاء (29 نيسان 2020)، أقوال متهمين اثنين نفذا العديد من العمليات الإرهابية في محافظتي بغداد والانبار، بحسب البيان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء ال

بغداد اليوم-كربلاء

نفى مكتب المتولي الشرعي للعتبة الحسينية، عبد المهدي الكربلائي، الاربعاء، ان يكون للأخير أي حساب على موقع تويتر او فيسبوك او اي موقع آخر من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب في بيان مقتضب، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه،

بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مصدر محلي، في محافظة السليمانية، الأربعاء (29 نيسان 2020)، باعتصام الكوادر الطبية والصحية بالمحافظة احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم منذ 50 يوماً.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الاعتصام يأتي احتجاجا على عدم تسل

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