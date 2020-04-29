تصديق أقوال متهمين اثنين بنصب سيطرات وهمية وتفجير عبوات في بغداد والانبار

2020/04/29 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

صدقت محكمة التحقيق المركزية، التابعة لرئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الأربعاء (29 نيسان 2020)، أقوال متهمين اثنين نفذا العديد من العمليات الإرهابية في محافظتي بغداد والانبار، بحسب البيان.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المتهم الأول اعترف بالانتماء لعصابات داعش الإرهابي وتفجيره العديد من العبوات الناسفة ضد قوات الجيش".



لافتاً الى أن "الارهابي تلقى دورات تدريبية ادارية وعسكرية في تركيا قبل البدء بتنفيذ اعماله الارهابية".

وأضاف البيان، أن "الارهابي الثاني اعترف امام قاضي التحقيق بالانتماء لعصابات داعش الإرهابية، وقيامه بنصب سيطرات وهمية في مدينة حديثة تستهدف المدنيين والقوات الأمنية".

وأشار الى أن "تصديق اقوال المتهمين وتوقيفهم يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الاربعاء (29 نيسان 2020)، بتعرض مدير مديرية الديوانية، محمد الذبحاوي، للاستهداف بعبوة لاصقة صباح هذا اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الذبحاوي تعرض للاستهداف بعبوة لاصقة في

بغداد اليوم-كربلاء

نفى مكتب المتولي الشرعي للعتبة الحسينية، عبد المهدي الكربلائي، الاربعاء، ان يكون للأخير أي حساب على موقع تويتر او فيسبوك او اي موقع آخر من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب في بيان مقتضب، تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه،

بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مصدر محلي، في محافظة السليمانية، الأربعاء (29 نيسان 2020)، باعتصام الكوادر الطبية والصحية بالمحافظة احتجاجاً على عدم تسلم رواتبهم منذ 50 يوماً.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الاعتصام يأتي احتجاجا على عدم تسل

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