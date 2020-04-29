صحيفة أمريكية: العالم أصبح مثل بغداد

2020/04/29 | 12:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، اضطرت أغلب حكومات العالم إلى فرض إجراءات الإغلاق الصارمة والعزل على معظم المدن، وأصبح أكثر من نصف سكان العالم يع...

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