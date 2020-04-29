العدوى التي تقتل مرضى كورونا في صمت.. ريتشارد ليفيتان

2020/04/29 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ريتشارد ليفيتان أمارس طب الطوارئ منذ ثلاثين عاماً.وفي عام 1994 اخترعت نظاماً لتصوير عملية تدريس «التنبيب»، وتعني إدخال أنابيب التنفس إلى القصبة الهوائية.وقادني ذلك إلى عمل بحث في هذا الإجراء، ومن ثم تدريس الأطباء بمختلف أنحاء العالم كيفية التعامل مع مجرى الهواء طوال العقدين الماضيين.لذلك، في نهاية مارس (آذار)، عندما بدأ […]

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