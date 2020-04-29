النساء في حياة فرانز كافكا - عبدالرزاق دحنون

2020/04/29 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون الباحثون عن الذهب جحافل، ولكن، هل هذا كفيل بإثبات وجود الذهب؟ هل من يبحث عن الذهب يجده؟ ما الذي يجعل عروق الذهب بهذه الندرة الغامضة؟ فيما يشبه هذه الأسئلة المحيرة يُحلِّق بنا لويس غروس الأستاذ الجامعي والصحافي والكاتب الأرجنتيني في دراسته المهمة التي كتبها عن فرانز كافكا ونشرها في كتابه المهم "ما لا يُدرك".



ترجمته إلى العربية الدكتورة المغربية زينب بنياية.



يذهب لويس غروس بنا إلى تبنّي فكرة تقول بأ ......





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