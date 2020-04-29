اَلْمَغَرْبي دِيمَ فِينْ مَا مْشَ مَغْبُونْ وْ مَحْگورْ / مَنْ كُرُونَ لْ 2220 - سعيد الوجاني

2020/04/29 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني الْمَغْربي ديمَ فينْ مَا مْشَ مَحْگورْ / مَنْ كُرُونَ لْ 2220 خُويَ لْمغْربي فينْ مَا مْشَىمسْكينْ ، أُو محْگورْ عايشْ عيشْتْ الدّبّانة في لبْطانة العامْ اللِّي جَا كتلقاهْ هُوَ هُوَ في الدْروبْ كيتْسكّعْ ، أو فْراسْ الزّنْقة واقفْ كيْنمْنمْ وَيْبرْگگ لا عيشَ ، لا هْنا ، لا حياة ، والُو أو هُوَ دِيمَ أعْلى هاذْ الحال صيف أوشْتَ ، برْدْ أوحَرْوَ والله ما عْيَ تْك ......





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