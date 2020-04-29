وفاة الممثل الهندي عرفان خان

2020/04/29 | 12:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

توفي الممثل الهندي عرفان خان، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وذكرت عائلته في بيان "محاطا بحب عائلته التي كان يهتم بها كثيرًا، غادر إلى منزله السماوي، تاركًا وراءه حقًا إرثًا خاصًا به.



كلنا نصلي ونأمل أن يكون في سلام.



وأن يتردد صدى كلماته".

وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب، وشارك في عدد من الأفلام في هوليوود مثل "لايف أوف باي" و"ذا نيمسيك" و"المليونير المتهور" الذي حاز جائزة أوسكار أفضل فيلم.

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