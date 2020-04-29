عاجل: تسجيل 34 اصابة جديدة بكورونا في البصرة

2020/04/29 | 12:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قائمقامية قضاء الهارثة شمالي محافظة البصرة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال قائممقام الهارثة نذير الشاوي في تصريح لراديو "المربد"، تابعته "الغد برس"، انه "تم تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا في منطقة الخورة بالقضاء وذلك بناء على ظهور فحوصات العينات المختبرية لاشخاص ملامسين والتي ارسلت قبل يومين للتأكد من وجود اصابات في صفوفها من عدمه ليرتفع بذلك عدد الاصابات في الخورة حتى الان الى 71 اصابة."

واضاف، ان "الفرق الصحية تقوم حالياً بنقل المصابين الى الحجر الصحي وجميعهم من ذوي المصابين الـ37 الذين اعلن عنهم بالامس"، مشيرا الى "اجراء عمليات المسح الميداني لكشف الاصابات في القضاء من قبل تلك الفرق الصحية".

وكانت دائرة صحة البصرة قد اعلنت امس الثلاثاء عن تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس بينها 37 حالة اكتشفت بقضاء الهارثة شمال مركز المحافظة أصيبت بالوباء خلال حضورها مجلس عزاء اثر تلامسها مع حالة واحدة مصابة، لافتة الى ان عمليات التحري في قضاء الهارثة لا زالت مستمرة وسيتم حجر عدد من الملامسين في فنادق المدينة الرياضية ومتوقعة زيادة عدد الاصابات في القضاء.

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