الكشف عن خلية تهرب المعادن النفيسة من روسيا إلى ألمانيا

2020/04/29 | 12:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، الكشف عن خلية تقوم بتهريب معادن البلاتين والبلاديوم والروديوم بملايين الروبلات إلى ألمانيا.

وقال الأمن الفيدرالي في بيان بحسب "روسيا اليوم"، إن الخلية تضم مواطنين من روسيا وليتوانيا، قاموا بتنظيم قناة تهريب معادن نفيسة من روسيا إلى ألمانيا عبر ليتوانيا وبيلاروس.

وأشار البيان إلى أن قائمة المعادن النفيسة تضم البلاتين والروديوم والبلاديوم.



وتمتلك روسيا أكبر احتياطيات في العالم من معدن البلاديوم.

وعن تفاصيل العملية، قال الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم إيقاف شاحنة على الحدود الروسية البيلاروسية كانت متجهة إلى ليتوانيا، وتم العثور في داخلها على 21 حقيبة كبيرة بوزن إجمالي يبلغ 11 طنا تحتوي على المعادن النفيسة.

ووفقا للأمن الروسي فقد تم خلط المعادن النفيسة مع معدن رخيص آخر، وتبلغ قيمة المعادن المهربة ما لا يقل عن 200 مليون روبل (نحو 3 ملايين دولار).

كذلك تم العثور في مستودعات ومكاتب تتبع للخلية على 162 كيلوغراما من الذهب والفضة، وأكثر من 700 كيلوغرام من خليط معادن يحتوي على البلاتين والبلاديوم والروديوم بقيمة تتجاوز 10 ملايين روبل، بالإضافة إلى مبالغ نقدية كبيرة.

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