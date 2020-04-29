الحكومة العراقية تكشف أسباب تأخر صرف رواتب موظفين جُدد

2020/04/29 | 12:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، تأخر بعض الوزارات بصرف رواتب موظفيها الملاك والعقود الجُدد إلى عدم وجود تخصيص مالي لتلك الدرجات الوظيفية.وقال الناطق الرسمي للأمانة حيدر مجيد لـشفق نيوز، إن "وزارات الدولة قامت سنة 2019 بتنفيذ قرار 315 الخاص بمجلس الوزراء بتحويل الأجر اليومي إلى عقود ومنحهم امتيازات متشابهة لامتيازات موظفي الملاك".وأضاف أن "التعيينات التي أطلقت في نهاية 2019، لم تدخل في تمويل الموازنة العامة، لهذا أجلت التخصيصات المالية لتلك التعيينات إلى الموازنة العامة لسنة 2020".ولفت مجيد، إلى أن "بعض الوزارات قامت بصرف رواتب موظفيها الجدد الذين قامت بتعينهم ضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقها مجلس الوزراء في العام الماضي، ألا أن بعض الوزارات لم تصرف رواتبهم موظفيها الجدد بسبب عدم توفر الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي في موازنة 2019".وأوضح المتحدث الرسمي الأمانة مجلس الوزراء، أن "أي وزارة ليس لها تخصيص مالي، فإنها ستصرف رواتب موظفيها العقود بعد أقرار الموازنة العامة لسنة 2020".

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