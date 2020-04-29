2020/04/29 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب علي البديري، الاربعاء، القضاء الى فتح جميع الملفات والقضايا المتعلقة بفساد المنافذ باقليم كردستان، مشيرا الى ان مافيات الفساد استغلت الوضع الحالي وحولت بعض المنافذ في الاقليم الى معبر للبضائع الفاسدة والممنوعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوثائق مزورة.. ادخال بضائع غير صالحة للاستهلاك من الاقليم لبغداد ونائب يدعو للتحقيق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوثائق مزورة.. ادخال بضائع غير صالحة للاستهلاك من الاقليم لبغداد ونائب يدعو للتحقيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).