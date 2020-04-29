خطيبة خاشقجي تهاجم السعودية لهذا السبب

2020/04/29 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي والمعارض السعودي المغدور، جمال خاشقجي، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عدم السماح بإتمام صفقة بيع نادي نيوكاسل للمملكة العربية السعودية.وكان خاشقجي قد أغتيل في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.وتعتقد أجهزة إستخبارات غربية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أصدر الأمر بتنفيذ عملية الإغتيال، ولكن الأخير […]

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