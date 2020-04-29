2020/04/29 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم عضو خلية الازمة النيابية عدي حاتم، وزير المالية فواد حسين وكعادته يقف حجر عثرة امام تخصيص الاموال المطلوبة لمحافظة المثنى، فيما بين أن الأزمة النيابية تضغط باتجاه إطلاق التخصيصات المالية الكافية لمواجهة التحديات التي تواجه الكوادر الصحية.وقال حاتم في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان “وزير المالية فؤاد حسين وكعادته يقف حجر عثرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب لـ”العهد نيوز”: وزير المالية يقف امام صرف مخصصات محافظة المثنى والظروف الحالية لا تعفيه من المساءلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب لـ”العهد نيوز”: وزير المالية يقف امام صرف مخصصات محافظة المثنى والظروف الحالية لا تعفيه من المساءلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).