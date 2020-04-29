سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020

2020/04/29 | 12:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اسعار صرف الدولار في العراق، اليوم الاربعاء 29 نيسان 2020.وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 124.200 دينار لكل 100 دولار.سعر بيع الدولار = 124.700 دينار.سعر شراء الدولار = 123.700 دينار.حارثية …… 124.250.البصرة …..124.250.اربيل …….124.400.سليمانيه …124.300.دهوك …… 124.300

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