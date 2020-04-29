المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يصدر قرارات عدة بينها تنفيذ مشروع سكني في بغداد

2020/04/29 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

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أصدر المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية قرارات عدة بينها تنفيذ مشروع سكني في بغداد.

وأكدت وزارة التخطيط في بيان عقد اجتماع للمجلس الوزاري للخدمات برئاسة وزيرها نوري الدليمي وبحضور عدد من الوزراء وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة، مشيرة الى انه تمت الموافقة على قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتعاقد مع شركة الأيادي المتحدة للاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع التاجيات في محافظة بغداد وإكمال الشركة لمشروع الكاطون في محافظة ديالى والاتفاق على مشروع مجمع زرباطية السكني في محافظة واسط.

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