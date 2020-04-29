البيت الأبيض يحذر من عودة كورونا إلى الولايات المتحدة في حال عدم التوصل لعلاج فعال

2020/04/29 | 12:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، من عودة فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة في فصل الخريف المقبل في حال عدم التوصل الى علاج فعال ضد الفيروس.

وأكد فاوتشي أن الولايات المتحدة قد تواجه خريفا سيئا في حال عودة الفيروس، مشيرا إلى أن كورونا سيعود على الرغم من استقرار الأوضاع حاليا ولن يختفي نهائيا من الكوكب، إذ ان علماء الأمراض المعدية يدرسون سلوك الفيروس ويتابعون انتشاره في مناطق أخرى، مثل جنوب إفريقيا التي تدخل الموسم البارد.

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