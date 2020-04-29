باحثون ایرانیون يقدمون مستخلصات عشبية فعالة لعلاج السكري

2020/04/29 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى باحثون ايرانيون دراسة بايوكيميائية وجزيئية لتأثير بعض المستخلصات العشبية الطبية في علاج مرض السكري من النوع 2 وقدموا مستخلصات فعالة في علاج المرض.وأفاد مركز الاتصالات والمعلومات التابع للقسم العلمي والرئاسي ، أن باحثين قدموا مشروعًا بعنوان “دراسة بايوكيميائية وجزيئية لآثار مستخلصات بعض الأعشاب الطبية في علاج مرض السكري من النوع 2” إلى مؤسسة “صندوق […]

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