القبض على إرهابيين اثنين في الرطبة بالانبار

2020/04/29 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت الاستخبارات العسكرية القبض على اثنين من الإرهابيين في الرطبة بالانبار .وذكر بيان المديرية ” ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى القت القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة مفرق الوليد – طريبيل – غرب الرطبة بالانبار ، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ […]

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