إصابة أول كلب بفيروس كورونا في أميركا

2020/04/29 | 12:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت منظمة مختصة بأن كلبا كان يعيش في منزل بولاية نورث كارولاينا مع ثلاثة أشخاص أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا، أصبح أول كلب بالولايات المتحدة تتأكد إصابته بمرض “كوفيد-19”.وقال بيان للمتحدثة باسم منظمة “أمريكان هيومين سوسايتيإن”، إن الفيروس انتقل، على ما يبدو، إلى الكلب من الأم أو الأب أو الابن الذين تأكدت إصابتهم […]

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