تباطؤ انتشار كورونا يضعف الدولار

2020/04/29 | 12:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شجع تباطؤ انتشار فيروس كورونا وتحركات إعادة فتح اقتصادات العالم، المستثمرين على الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة، وأدى إلى تراجع الدولار.ويقتفي الدولار أثر الإقبال على المخاطرة على نحو وثيق طوال أزمة تفشي كورونا وتراجع قليلا مقابل بقية العملات الرئيسية اليوم الأربعاء حيث انخفض على نحو طفيف مقابل اليورو والجنيه الإسترليني فيما صعد الين […]

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