انتهاكات مستمرة بحق مسيحيّي إدلب من قبل هيئة تحرير الشام

2020/04/29 | 12:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت هيئة تحرير الشام قبل أيام بملاحقة المقيمين والمستأجرين في عقارات مملوكة لمسيحيّين في محافظة #إدلب.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مكتب «أملاك النصارى» التابع للهيئة أرسل بلاغات إلى جميع الأشخاص المستأجرين لتلك الأملاك…

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