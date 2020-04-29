2020/04/29 | 12:29 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجددا.. المخبر السري يلاحق العراقيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
لم يكد العراقيون ينتهون من معاناتهم مع "المخبر السري"، والذي اعتمدت عليه حكومتا نوري المالكي الأول...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجددا.. المخبر السري يلاحق العراقيين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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