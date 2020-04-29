2020/04/29 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، يبحث مع رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا وعدداً من أعضائها المستجدات الأمنية وتأمين الحدود.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية استقبل مساء أمس الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا وعدداً من أعضائها".

واضافت: "جرى، خلال اللقاء، استعراض المستجدات الأمنية في البلاد، والتأكيد على إدامة النصر، وتأمين الحدود وتعزيز الاستقرار في العراق من خلال الاستمرار بمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وعدم السماح لها بالرجوع مرة أخرى"".

وتابعت: "كما تمت مناقشة دعم القوات الأمنية بصنوفها وتشكيلاتها، وتطوير قدراتها التدريبية والتسليحية، فضلاً عن تكثيف إجراءات التصدي لجائحة كورونا، وتطبيق قرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وبما يضمن سلامة وصحة أبناء شعبنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: رئيس الجمهورية يبحث مع الدفاع النيابية المستجدات الأمنية وتأمين الحدود) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: رئيس الجمهورية يبحث مع الدفاع النيابية المستجدات الأمنية وتأمين الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).