وزير الصحة يستبعد فرض الحظر الشامل بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا

2020/04/29 | 13:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استبعد وزير الصحة جعفر علاوي، اليوم الاربعاء، الذهاب باتجاه الحظر الشامل بعد تسجيل زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن علاوي قوله: إن "الوزارة لديها شعبة من الخبراء تقيم الوضع العام في جميع مناطق العراق، مؤكداً عدم الذهاب باتجاه الحظر الشامل في الوقت الحالي لكن عند الحاجة سيتم اتخاذ خطوات تراجعية".

وبشأن عراقيي الخارج طالب علاوي، بالتريث في إعادتهم لصعوبة استيعاب الأعداد التي تفوق طاقة وإمكانيات وزارة الصحة، داعياً العراقيين المجنسين مساعدة وزارة الصحة في التريث ومنح الأفضلية للطلبة في العودة.

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تقليص حظر التجوال الجزئي ليبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً بدلًا من الساعة السابعة مساءً، وفرض عقوبات ضد المخالفين وفقًا للآتي: حجز المركبة وفرض غرامة مالية مقدارها (50٫000) دينار، خمسون ألف دينار على مركبات النقل الجماعي التي تتجاوز سعتها (4) أربعة ركاب المختلفة الفقرة (8) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنيةرقم (35) لسنة 2020.

فيما واضاف، انه "يتم فرض غرامة مالية قدرها (50,000) خمسون ألف دينار على سائق المركبة الصابون الذي يحمل أكثر من (3) ثلاثة ركاب أو يسمح بركوب أشخاص لا يرتدون كمامة وجه وحجز المركبة عند تكرار المختلفة، و فـرض غـرامة مـالية قـدرها (10٫000) دينـار، عشـرة آلاف دينار علـى كـل فـرد لا يرتدي كمامة واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش يوفر غطاء كاملاً للأنف والفم وبشكل مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية مؤقتًا.

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