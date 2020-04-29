خبير: اسعار النفط لن تتعافى قبل الانتهاء من ازمة كورونا

2020/04/29 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رهن الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، تعافي اسعار النفطي العالمية بالانتهاء من ازمة كورونا العالمية، مبينا ان النفط المعروض اضعاف ما يتم تخزينه او استهلاكه.وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة المقبلة مطالبة بتخمين اسعار النفط بشكل منخفض للغاية ضمن الموازنة بسبب عدم امكانية تخمين حقيقي للاسعار العالمية”.وأضاف، ان “عودة انتعاش اسعار […]

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