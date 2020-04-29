2020/04/29 | 13:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ورواية الأخوة الأعداء – عبد الحسين شعبان شدّد رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي على أن مهمته هي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، جاء ذلك جواباً على سؤال وجهّه له أحد الإعلاميين في لقاء محدود بُعيد تكليفه بمهمته الجديدة، بعد أن قضى في رئاسة المخابرات نحو أربع سنوات، علماً بأن الموضوع يتعلّق بالموقف الملتبس والمعقّد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ورواية الأخوة الأعداء – عبد الحسين شعبان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ورواية الأخوة الأعداء – عبد الحسين شعبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).