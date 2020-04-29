2020/04/29 | 13:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصاد الحنطة قريب – دريد الشاكر العنزي من منا لايتذكر وضع الحنطة في العام الماضي وما صاحبها من مشاكل كانت الفريدة من نوعها في العالم، الا وهي الحرق الممنهج لحقول الحنطة في اربع محافظات عراقية..والاستهانة التي كانت الجهات المعنية ولاعلى مستوى من عدم الاكتراث بهذه العملية المدبرة من الخارج وهذا ما قاله اغلب المسؤولين والمهتمين […]

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