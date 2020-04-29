ماذا نفعل لتخفيف الصداع خلال شهر الصوم؟

2020/04/29 | 13:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض المدمنون على شرب القهوة والشاي وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، إلى الشعور بالصداع خلال نهار رمضان، بسبب عدم دخول مادة الكافيين إلى الجسم وهذا يسبب لهم إزعاجًا على مدار اليوم، فكيف يمكن التخلص من الصداع؟الكافيين عبارة عن مادة شبه قلوية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتجدد النشاط بشكل مؤقت لأنها تعمل كمنبه […]

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