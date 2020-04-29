2020/04/29 | 13:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيير رحلة استثنائية من ارمينيا الى اربيل على متنها 53 مسافراً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة استثنائية من ارمينيا الى اربيل على متنها 53 مسافراً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسيير رحلة استثنائية من ارمينيا الى اربيل على متنها 53 مسافراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).