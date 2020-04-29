تقرير للبنتاغون يعزو تزايد نشاط داعش في العراق وسوريا الى سياسات ترامب

2020/04/29 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشف تقرير مثير للجدل للمفتش العام لوزارة الدفاع الامريكية، ان عودة نشاطات داعش في العراق وسوريا مرتبطة باجراءات وسياسات ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مدعيا ان ما اطلق عليه تسمية سحب القوات من سوريا ساعد فعليا في تعزيز “ داعش” واعادة تجميعه في العراق وسوريا.وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” […]

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